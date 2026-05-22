В Уфе ПДК хлорида водорода в воздухе была превышена в 9,1 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировали в среду, 20 мая.

В 7.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 9,1 ПДК,

на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,3 ПДК;

в 13:00 там же было зафиксировано превышение по изопропилбензолу (1,3 ПДК);

в 19:00 там же концентрация хлорида водорода составила 1,4 ПДК, изопропилбензола – 1,8 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.