В Башкортостане высадят 2 млн деревьев

В республике продолжается акция Сад памяти»: жители высаживают деревья своими руками на специально заготовленных участках.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сегодня, восьмого мая, рассказал о том, что всего в рамках этой акции в республике высадят два миллиона деревьев.

По всему региону для этого уже подготовили больше 200 участков.

Например, в Дуванском районе накануне высадили 10,5 тысяч сеянцев сибирской ели. Эти посадки посвящены памяти ветеранов Великой Отечественной войны – Ивана Григорьевича Могильникова, Павла Тимофеевича Рухтина и Виктора Акимовича Чередниченко.

В тот же день в Гафурийском районе появились 25 тысяч молодых саженцев сосны и лиственницы, в Аскинском - высадили более пяти тысяч трехлетних елей, в Салаватском – четыре тысячи сосен.

«Мне кажется, это очень правильная история. И про память, и про землю, на которой мы живем. Не обязательно делать что-то большое и громкое. Иногда достаточно просто посадить дерево рядом с домом, на своей улице, в своем селе или городе. И ты уже часть общего дела», – написал Андрей Назаров в соцсетях.

