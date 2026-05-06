В Башкортостане компания загрязнила 2,2 км земли нефтепродуктами

Башкирская природоохранная прокуратура выявила факты нарушения ребований законодательства об охране окружающей среды.
В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что из-за ненадлежащего содержания трубопроводов, принадлежащих нефтедобывающей компании, на территории Янаульского района загрязнено нефтепродуктами более 2,2 км земли.
При этом рекультивация нарушенных земель предприятием не проводилась, соответствующие проекты не разрабатывались.
Суд согласился с требованиями прокурора и обязал компанию рекультивировать землю. Кроме того, по постановлению прокурора начальник профильного подразделения компании привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тыс. рублей.
