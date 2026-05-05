Башкортостан перейдет на экономику замкнутого цикла

Ежегодно в Башкортостане образуется порядка миллиона тонн отходов. Отрасль по обращению с ними сейчас переживает новый этап трансформации – масштабное развитие инфраструктуры.

Как отметил Андрей Назаров, к 2030 году планируют обеспечить стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов, вдвое снизить их захоронение и вовлечь во вторичный оборот не менее 25% отходов производства и потребления.

«Необходимо создать не просто мусоропереработку, а высокомаржинальную индустрию вторичных ресурсов – от традиционных утильных фракций до извлечения редкоземельных металлов и вовлечения в оборот органических отходов», – сказал глава кабмина.

Исполняющий обязанности министра экологии Данил Шарафутдинов подробно рассказал о региональной программе. Она направлена на переход от линейной экономики потребления к циклической экономике переработки, где отходы превращаются во вторичные ресурсы и сырье.

К 2030 году индекс использования вторичных ресурсов должен составить 32%, в том числе в промышленности – 34%, в строительстве – 40%, в сельском хозяйстве – 50%.