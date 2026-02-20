ПДК сероводорода в уфимском воздухе была превышена в 2,6 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали вчера, 19 февраля.

В 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,6 ПДК;

в 19:00 там же концентрация сероводорода составила 2,5 ПДК, изопропилбензола – 2,4 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.