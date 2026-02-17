ПДК этилбензола в уфимском воздухе была превышена в 3,8 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали в пятницу, 13 февраля.

В 19:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 3,8 ПДК.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.