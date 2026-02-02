ПДК изопропилбензола в уфимском воздухе была превышена в 4,2 раза

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали в четверг, 29 января.
В 19:00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация ксилолов составила 1,6 ПДК,
концентрация изопропилбензола составила 3,6 ПДК;
на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 4,2 ПДК.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
Ксилолы применяются при производстве красителей, а также как растворители лаков, фаласов, мастик и так далее. При продолжительном воздействии могут вызывать болезни печени, органов слуха, повреждения кроветворной и иммунной систем.
