Жителей Башкортостана могут обязать уничтожать опасные растения

На пленарном заседании Госсобрания республики депутаты планируют внести изменения в Экологический кодекс Республики Башкортостан и Закон «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан».
Закон обяжет всех правообладателей земельных участков выявлять и уничтожать инвазивные растения, которые войдут в утвержденный правительством республики перечень.
Для особо охраняемых природных территорий и лесов в силу их специфики будет действовать особый порядок, регулируемый федеральным законодательством.
«Инвазивные растения-чужаки представляют реальную угрозу. Они агрессивно захватывают территории, подавляя и вытесняя исконные виды. Это ведет к деградации биоразнообразия и нарушению экологического равновесия целых природных комплексов.
Некоторые растения могут быть опасными даже для человека. Например, эфирные масла борщевика Сосновского при попадании на кожу человека могут вызывать острые дерматиты в виде долго не заживающих ожогов. Важно не допускать их бесконтрольного распространения», – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.
На пленарном заседании в феврале соответствующий законопроект будет рассмотрен в окончательном чтении.
