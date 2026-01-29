Жителей Башкортостана могут обязать уничтожать опасные растения

Закон обяжет всех правообладателей земельных участков выявлять и уничтожать инвазивные растения, которые войдут в утвержденный правительством республики перечень.

Для особо охраняемых природных территорий и лесов в силу их специфики будет действовать особый порядок, регулируемый федеральным законодательством.

«Инвазивные растения-чужаки представляют реальную угрозу. Они агрессивно захватывают территории, подавляя и вытесняя исконные виды. Это ведет к деградации биоразнообразия и нарушению экологического равновесия целых природных комплексов.

Некоторые растения могут быть опасными даже для человека. Например, эфирные масла борщевика Сосновского при попадании на кожу человека могут вызывать острые дерматиты в виде долго не заживающих ожогов. Важно не допускать их бесконтрольного распространения», – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.

На пленарном заседании в феврале соответствующий законопроект будет рассмотрен в окончательном чтении.