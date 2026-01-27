ПДК этилбензола в уфимском воздухе была превышена в 3,6 раза

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали в пятницу и воскресенье, 23 и 25 января.
23 января:
в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,6 ПДК,
в 13:00 там же концентрация изопропилбензола составила 2,2 ПДК.
25 января:
в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 3,6 ПДК.
Ранее мы писали о том, что выбросы фиксировались также 21 и 22 января.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.
Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.
