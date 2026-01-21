В Башкортостане 100% леса находится под космическим мониторингом

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что если в 2018 году спутниковым наблюдением было охвачено всего 6% лесного фонда Башкортостана, то сегодня это все 100% – 5,7 млн гектаров.

Благодаря этому только за 2025 год система помогла выявить 71 нарушение лесного законодательства.

«Спутники "видят" все: не только работу «черных лесорубов», но и нарушения со стороны арендаторов. Работа без деклараций, самовольное занятие участков, рубки с просроченными документами — теперь любая попытка обойти закон видна как на ладони.

Любые нарушения будем немедленно пресекать, виновные понесут ответственность. Моя позиция проста: в лесу должен быть порядок», – сообщил глава региона.