Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

В Башкортостане 100% леса находится под космическим мониторингом

Космический мониторинг — это важнейший инструмент в арсенале лесных инспекторов: с его помощью отслеживаются незаконные вырубки и другие явления.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что если в 2018 году спутниковым наблюдением было охвачено всего 6% лесного фонда Башкортостана, то сегодня это все 100% – 5,7 млн гектаров.

Благодаря этому только за 2025 год система помогла выявить 71 нарушение лесного законодательства.

«Спутники "видят" все: не только работу «черных лесорубов», но и нарушения со стороны арендаторов. Работа без деклараций, самовольное занятие участков, рубки с просроченными документами — теперь любая попытка обойти закон видна как на ладони.

Любые нарушения будем немедленно пресекать, виновные понесут ответственность. Моя позиция проста: в лесу должен быть порядок», – сообщил глава региона.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: