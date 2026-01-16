ПДК изопропилбензола в уфимском воздухе была превышена в 4,5 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали во вторник и среду, 13 и 14 января.

13 января:

в 13:00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация ксилолов составила 1,6 ПДК,

концентрация изопропилбензола составила 4,5 ПДК;

на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,4 ПДК.

14 января:

в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 3,6 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ксилолы применяются при производстве красителей, а также как растворители лаков, фаласов, мастик и так далее. При продолжительном воздействии могут вызывать болезни печени, органов слуха, повреждения кроветворной и иммунной систем.

Ранее в январе фиксировали превышения по кумолу, сероводороду и этилбензолу.