Башкортостан получит 278 млн рублей на сохранение лесов

Об этом сегодня, 14 января, сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Всего в 2026 году регион получит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 278 миллионов рублей. По этому показателю Башкортостан — лидер в Приволжье, а по России на втором месте.

«Эти средства — большая поддержка для экологии. Мы направим их на два ключевых дела:

1. Построим новый тепличный комплекс для выращивания 1,2 млн сеянцев в год. Это повысит эффективность лесовосстановления.

2. Усилим защиту лесов от пожаров: закупим современное оборудование и установим дополнительные камеры видеомониторинга для контроля в режиме реального времени.

Лес — наше общее богатство. Будем беречь и преумножать его!» – написал Назаров в соцсетях.