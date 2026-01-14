Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Башкортостан получит 278 млн рублей на сохранение лесов

Сумма, заложенная в бюджете на сохранение лесов, в этом году будет в четыре раза выше по сравнению с прошлым.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Об этом сегодня, 14 января, сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Всего в 2026 году регион получит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 278 миллионов рублей. По этому показателю Башкортостан — лидер в Приволжье, а по России на втором месте.

«Эти средства — большая поддержка для экологии. Мы направим их на два ключевых дела:

1. Построим новый тепличный комплекс для выращивания 1,2 млн сеянцев в год. Это повысит эффективность лесовосстановления.

2. Усилим защиту лесов от пожаров: закупим современное оборудование и установим дополнительные камеры видеомониторинга для контроля в режиме реального времени.

Лес — наше общее богатство. Будем беречь и преумножать его!» – написал Назаров в соцсетях.

