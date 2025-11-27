В Уфе зафиксированы выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировали в среду, 26 ноября.

В 19:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация изопропилбензола составила 4,7 ПДК,

концентрация ксилолов составила 1,4 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ксилолы применяются при производстве красителей, а также как растворители лаков, фаласов, мастик и так далее. При продолжительном воздействии могут вызывать болезни печени, органов слуха, повреждения кроветворной и иммунной систем.

В ноябре выбросы изопропилбензола фиксировали также 12, 14 и 18 числа.