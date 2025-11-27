В Уфе частично вырубят лес вдоль проспекта Дружбы народов

В ходе брифинга главный лесничий «Горзеленхоза» Максим Щербаков и и.о. директора филиала «Российского центра защиты леса» Альфия Юсупова сообщили о том, что службой «Горзеленхоза» при патрулировании территории был выявлен факт заражения хвойных деревьев вдоль проспекта Дружбы народов.

Речь идет о заражении вредителем короедом-типографом – этот небольшой жук относится к числу особо опасных вредителей леса, так как может в короткий срок вызвать массовую гибель деревьев.

«Повлияла совокупность факторов – значительные изменения климата и гидрологических условий за последние 20 лет, в том числе засушливых периодов, и заболевания деревьев, заражение вредителями. Лес – это ведь живой организм. Тревожные признаки по данному участку были выявлены в прошлом году, ситуация развивалась стремительно и на сегодняшний день требуется принятие конкретных мер», – отметил Шебраков.

В ходе обследования выявили усыхание и ослабление насаждений сибирской ели, а также еще большее ослабление деревьев на площади 0,9 га.

Единственный способ борьбы с короедом-типографом – вырубка деревьев. На первом участке их вырубят частично – порядка четверти от общего числа, на втором рекомендована сплошная санитарная рубка.

Рубить будут зимой, чтобы избежать распространения вредителя, на их месте весной и осенью 2026 года высадят молодые деревья.