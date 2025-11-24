Сотрудник АО «Башкиравтодор» получил 5 лет тюрьмы за экологический ущерб на 8 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с февраля по ноябрь 2023 года обвиняемый организовал незаконную разработку и проведение земляных работ АО «Башкиравтодор» на территориях участков недр «Балтачево» и «Исмаилово», расположенных в том числе на землях сельхозназначения.

При проведении работ поврежден плодородный слой почвы на площади более 13 га, общая сумма причиненного окружающей среде ущерба составила почти восемь млрд рублей.

Мужчина обвинялся по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на три года.