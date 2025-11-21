ПДК изопропилбензола в уфимском воздухе была превышена в 2,9 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали во вторник, 18 ноября.

В 13:00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 2,3 ПДК,

в 19:00 – 2,9 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

В ноябре выбросы изопропилбензола фиксировали также 12 и 14 числа.