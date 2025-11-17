Россельхознадзор нашел источник загрязнения воздуха в Бижбулякском районе

Жалобы поступали от жителей Бижбулякского района республики.

Должностным лицом отдела государственного земельного надзора, прибывшим на место, было обнаружено шламохранилище (нефтесборник) открытого типа, принадлежащее одной из региональных нефтяных компаний.

Сооружение находится на земле промышленного назначения, огорожено металлическим забором и обваловано. Протечек не обнаружено.

«Однако, в связи с тем, что нефтесборник открытого типа, в ветреную погоду запах нефтепродуктов разносится по окрестным деревням Чегодаево и Сухоречка Бижбулякского района РБ, что приводит к недовольству населения», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Будут ли приняты какие-либо меры – не уточняется.