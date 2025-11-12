Прокуратура обязала Минприроды создать охранную зону Южно-Уральского заповедника

В ходе проверки выяснилось, что у особо охраняемой природной территории федерального значения – Южно-Уральского государственного природного заповедника не установлена охранная зона, отсутствуют сведения о ее границе в едином государственном реестре недвижимости.

То есть фактически на территориях, прилегающих к заповеднику, все это время могла вестись хозяйственная деятельность.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия министерства природных ресурсов и экологии РФ незаконным и возложении на министерство обязанности принять меры по созданию охранной зоны заповедника.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.