Прокуратура обязала Минприроды создать охранную зону Южно-Уральского заповедника

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды.
В ходе проверки выяснилось, что у особо охраняемой природной территории федерального значения – Южно-Уральского государственного природного заповедника не установлена охранная зона, отсутствуют сведения о ее границе в едином государственном реестре недвижимости.
То есть фактически на территориях, прилегающих к заповеднику, все это время могла вестись хозяйственная деятельность.
Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия министерства природных ресурсов и экологии РФ незаконным и возложении на министерство обязанности принять меры по созданию охранной зоны заповедника.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
