В Башкортостане резко снизилось число ландшафтных пожаров

В 2025 году на территории Башкортостана зарегистрировали 380 случаев загораний сухой растительности на площади 1,3 тысячи га, что ниже средних значений показателей по республике за последние пять лет.

Зафиксировали 20 лесных пожаров на площади 76 га – это в 44 раза меньше предусмотренного максимума в 3 372 га.

Отчасти такие показатели достигнуты благодаря погоде, отчасти – за счет подготовки: еще до начала пожароопасного сезона утвердили план ликвидации ландшафтных пожаров, регулярную оценку обстановки проводили при помощи системы космического мониторинга, видеокамер системы «Лесохранитель», а также пожарно-спасательного вертолета Ка-32.

Для укрепления готовности к пожароопасному сезону закупили три пожарные автоцистерны для профессиональных пожарных и передали добровольцам 11 единиц прицепной техники. Также подготовили 1,5 тысячи ранцевых огнетушителей и 18 переносных пожарных резервуаров вместимостью до тысячи литров, которые распределили по подразделениям противопожарной службы.

Благодаря этому огонь не успевал распространяться, все пожары ликвидировали в течение суток.