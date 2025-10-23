В Уфе зафиксирован выброс изопропилбензола в воздух

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали во вторник, 21 октября.
В 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 3,3 ПДК,
на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – 1,1 ПДК.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
