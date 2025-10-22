Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане из-за разлива нефтепродуктов выведены из оборота сельхозугодия

Управлением Россельхознадзора по Башкортостану в Аургазинском районе выявлено загрязнение земельного участка сельскохозяйственного назначения нефтепродуктами.

Фото: Россельхознадзор Башкортостана

В августе 2025 года на территории Султанмуратовского сельсовета была обнаружена яма площадью 20 кв. м, наполовину наполненная водой. На поверхности воды были видны черные пятнистна, похожие на мазут.

С участка были отобраны пробы почвы для проведения лабораторных исследований в аккредитованной лаборатории филиала федерального центра охраны здоровья животных.

Проверки выявили изменение основных агрохимических показателей почвы, а именно: увеличение содержания подвижного фосфора по сравнению с контролем на 5,48%, снижение гумуса – 191,6%, или в 2,91 раза, снижение содержания подвижного калия на 67,61%.

Этот земельный участок не может использоваться в сельском хозяйстве без проведения работ по рекультивации и повышению содержания гумуса в почве.

Управлением Россельхознадзора ООО «Башнефть Добыча» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

