В Башкортостане из-за разлива нефтепродуктов выведены из оборота сельхозугодия

В августе 2025 года на территории Султанмуратовского сельсовета была обнаружена яма площадью 20 кв. м, наполовину наполненная водой. На поверхности воды были видны черные пятнистна, похожие на мазут.

С участка были отобраны пробы почвы для проведения лабораторных исследований в аккредитованной лаборатории филиала федерального центра охраны здоровья животных.

Проверки выявили изменение основных агрохимических показателей почвы, а именно: увеличение содержания подвижного фосфора по сравнению с контролем на 5,48%, снижение гумуса – 191,6%, или в 2,91 раза, снижение содержания подвижного калия на 67,61%.

Этот земельный участок не может использоваться в сельском хозяйстве без проведения работ по рекультивации и повышению содержания гумуса в почве.

Управлением Россельхознадзора ООО «Башнефть Добыча» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.