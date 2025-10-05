Каждый житель Башкортостана в среднем генерирует 273 кг мусора в год

В прошлом году среднестатистический россиянин оставил после себя 325 кг мусора, что на 1%, или на три кг больше, чем годом ранее. Общий объем сгенерированного мусора вырос за год на 396 тыс. тонн, до 47,5 млн тонн.

Максимальный объем бытового мусора приходился на Магаданскую область – 650,8 кг в среднем на жителя. На втором месте со значительным отрывом оказалась Калининградская область (507,8 кг на жителя), далее следует Чукотский автономный округ (458,5 кг).

Башкортостан в числе антилидеров по общему объему – занимает восьмую строчку соответствующего антирейтинга, производя 2,3% от всей массы генерируемых страной коммунальных отходов. Тут первые строчки заняли Москва и Московская область (20,3%), Краснодарский край (4,5%) и Санкт-Петербург (3,7%).

Однако в пересчете на душу населения статистика в Башкортостане одна из лучших по стране: в среднем каждый житель республики за прошлый год сгенерировал 273,2 кг мусора.