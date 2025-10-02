В Башкортостане госпредприятие оштрафовали за загрязнение реки

«Агротехснаб» занимающееся водоснабжением, забором и очисткой воды.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие сбрасывало сточные воды в р. Миссарка без их достаточной очистки, с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Кроме того, в уполномоченный орган не была представлена декларация о воздействии на окружающую среду.

Прокуратура внесла в адрес директора компании представление, он привлечен к административной ответственности. Организацию оштрафовали на 155 тыс. рублей.