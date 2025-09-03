ПДК оксида углерода в уфимском воздухе была превышена в 2,9 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали в День знаний, первого сентября.

В 13:00 на ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) концентрация оксида углерода составила 2,9 ПДК.

Пока что это единственный выброс, зафиксированный в сентябре 2025 года.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.