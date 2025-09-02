Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Предприятия Башкортостана стали больше тратить на экологию

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата подсчитала расходы российских предприятий на природоохранные капитальные инвестиции.

В 2024 году российские предприятия направили на природоохранные капитальные инвестиции 375,3 млрд рублей, что на 1,1%, или четыре млрд рублей больше, чем годом ранее.

Несмотря на исторический рекорд по объему затрат на строительство и модернизацию объектов природоохранного назначения, относительный прирост оказался минимальным с 2016 года. При учете промышленной инфляции в 12,1% реальный объем зеленого инвестирования и вовсе фактически сократился.

Среди направлений капитальных экоинвестиций больше всего средств ушло на охрану воздуха (40% всего объема), сбор и очистку сточных вод (37%), а также обращение с отходами (9%). Наилучшую динамику за год показали инвестиции в рациональное использование и охрану недр (+51,1%) и обращение с отходами (+26,1%).

Предприятия Башкортостана за прошлый год потратили на экологию более 7,782 млрд рублей, что на 10,6% больше, чем было в 2023 году.

Предприятия Башкортостана на четверть сократили генерацию промышленных отходов

