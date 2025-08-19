Предприятия Башкортостана на четверть сократили генерацию промышленных отходов

Российские предприятия в 2024 году сгенерировали 8,5 млрд тонн отходов, что на 8%, или на 760 млн тонн меньше, чем в 2023 году. «Мусорный показатель» снизился впервые с 2020 года.

В прошлом году отходы российской промышленности превысили исторический максимум.

Среди отраслей наибольшее снижение генерации отходов показали производство одежды – падение в 11 раз, полиграфия – в четыре раза, производство готовых металлических изделий – в два раза, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также компьютеров и электроники – в полтора раза.

Главным генератором промышленного мусора традиционно является Кемеровская область (3,3 млрд тонн), далее следуют Якутия (946,6 млн тонн), Красноярский край (632,5 млн тонн), Забайкальский край (461,1 млн тонн) и Сахалинская область (364,7 млн тонн).

Предприятия Башкортостана в последнее время стали генерировать значительно меньше отходов: в 2023 году было зарегистрировано 20 073 559 тонн промышленного мусора (снижение на 23,8% за год), в 2024 – 14 775 106 млн тонн (-26,4%).