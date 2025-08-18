В Уфе 2 дня подряд фиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали в среду и четверг, 13 и 14 августа.
14 августа в 19:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,8 ПДК, 13 августа там же в это же время – 2,3 ПДК.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
Ранее в августе фиксировали следующие выбросы.
Третьего августа в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,8 ПДК.
Первого августа в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК, в 13:00 – 1,9 ПДК;
в 19:00 там же концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.
Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.
