В Уфе 2 дня подряд фиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали в среду и четверг, 13 и 14 августа.

14 августа в 19:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,8 ПДК, 13 августа там же в это же время – 2,3 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ранее в августе фиксировали следующие выбросы.

Третьего августа в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,8 ПДК.

Первого августа в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК, в 13:00 – 1,9 ПДК;

в 19:00 там же концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.