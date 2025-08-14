Экопроекты Башкортостана получат 30,8 млн рублей от Президентского фонда природы

Эти проекты получат финансирование на 30,8 млн рублей.

1. Национальный парк «Башкирия» выиграл самый крупный грант – 23,8 млн рублей. Деньги направят на создание центра профессиональной ориентации «Заповедный резерв», где будут обучать специалистов для работы на охраняемых природных территориях и проводить профориентацию для детей и молодежи.

2. АНО «Могучий Иремель» получит 1,2 млн рублей на реализацию проекта «Время беречь Иремель» – строительство 300-метрового деревянного настила, обустройство безопасных костровых зон и ветрозащитного пункта.

3. Региональное отделение Русского географического общества разработает стратегию сохранения генофонда северо-башкирских реликтовых пчел. Ученые исследуют их генетические особенности и предложат меры для защиты популяции.

4. Южно-Уральский государственный природный заповедник запустит фотомониторинг крупных и средних млекопитающих.

5. Еще один победитель – проект Сергея Ермоленко «Фотоловушка: практический курс для охраны дикой природы».

Поддержанные проекты стартуют уже с первого сентября.