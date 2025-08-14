Экопроекты Башкортостана получат 30,8 млн рублей от Президентского фонда природы

Пять проектов из Башкортостана стали победителями первого конкурса Президентского фонда природы. Рассказываем, что это за проекты.
Эти проекты получат финансирование на 30,8 млн рублей.
1. Национальный парк «Башкирия» выиграл самый крупный грант – 23,8 млн рублей. Деньги направят на создание центра профессиональной ориентации «Заповедный резерв», где будут обучать специалистов для работы на охраняемых природных территориях и проводить профориентацию для детей и молодежи.
2. АНО «Могучий Иремель» получит 1,2 млн рублей на реализацию проекта «Время беречь Иремель» – строительство 300-метрового деревянного настила, обустройство безопасных костровых зон и ветрозащитного пункта.
3. Региональное отделение Русского географического общества разработает стратегию сохранения генофонда северо-башкирских реликтовых пчел. Ученые исследуют их генетические особенности и предложат меры для защиты популяции.
4. Южно-Уральский государственный природный заповедник запустит фотомониторинг крупных и средних млекопитающих.
5. Еще один победитель – проект Сергея Ермоленко «Фотоловушка: практический курс для охраны дикой природы».
Поддержанные проекты стартуют уже с первого сентября.
