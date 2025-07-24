В Башкортостане предприятие за загрязнение реки оштрафовали на 17 тыс. рублей

В ходе проверки выяснилось, что предприятие сбрасывало сточные воды в реку Сулак без их достаточной очистки, с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Об этом сообщили в прокуратуре республики. Как долго загрязнялась река – не уточняется.

Прокуратура внесла в адрес директора компании представление, он привлечен к ответственности по части первой статьи 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования) и статьи 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов) и оштрафован на 17 тыс. рублей.

После вмешательства надзорного ведомства предприятие приняло меры по дополнительной очистке сточных вод.