Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

В Башкортостане в 2025 году высадят почти 16 тыс. га леса

На заседании правительства республики под руководством премьер-министра Андрея Назарова обсудили лесокультурные работы, проводимые в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

По словам Андрея Назарова, этой весной работы по лесовосстановлению и лесоразведению были проведены на площади около 5,5 тыс. га, что составляет 115% от утвержденного плана.

Наибольшие объемы лесовосстановительных работ выполнены в районах с интенсивной заготовкой леса — Белорецком, Учалинском, Зилаирском и Баймакском районах.

Глава правительства поручил Минлесхозу региона выполнить работы на территории лесного фонда республики на площади не менее 15,8 тыс. га в текущем году.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: