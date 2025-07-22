В Башкортостане в 2025 году высадят почти 16 тыс. га леса

На заседании правительства республики под руководством премьер-министра Андрея Назарова обсудили лесокультурные работы, проводимые в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
По словам Андрея Назарова, этой весной работы по лесовосстановлению и лесоразведению были проведены на площади около 5,5 тыс. га, что составляет 115% от утвержденного плана.
Наибольшие объемы лесовосстановительных работ выполнены в районах с интенсивной заготовкой леса — Белорецком, Учалинском, Зилаирском и Баймакском районах.
Глава правительства поручил Минлесхозу региона выполнить работы на территории лесного фонда республики на площади не менее 15,8 тыс. га в текущем году.
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