В Башкортостане незаконно вырубили лес на 6,7 млн рублей

Следствие считает, что в декабре 2021 года руководитель ООО «Гранд» предложил своей знакомой – сотруднице ООО «Белорецкий лесопромышленный комплекс» незаконно вырубить деревья на территории Юлдыбаевского участкового лесничества в Зилаирском районе.

Внеся недостоверные сведения о количестве древесины, подлежащей рубке, обвиняемые в феврале-марте 2022 года организовали вырубку 119 сосен общим объемом более 320 кубических метров. Лесному фонду причинен ущерб на сумму более 6,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайонный суд для рассмотрения по существу. На три автомобиля, несколько земельных участков и жилой дом обвиняемых наложен арест.