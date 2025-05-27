Житель Башкортостана незаконно вырубил лес на 1,2 млн рублей

Как сообщает региональная прокуратура, в мае 2023 года мужчина, находясь на территории Мечетлинского участкового лесничества, незаконно вырубил 32 дерева различных пород.

Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, оценили на сумму более 1,2 млн рублей.

Подсудимый вину не признает. Суд счел его виновным по части третьей статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также взыскал сумму ущерба.