ПДК изопропилбензола в уфимском воздухе была превышена в 5,1 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали в субботу, 10 мая.

В 19:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 5,1 ПДК,

концентрация ксилолов составила 2,2 ПДК.

Ксилолы применяются при производстве красителей, а также как растворители лаков, фаласов, мастик и так далее. При продолжительном воздействии могут вызывать болезни печени, органов слуха, повреждения кроветворной и иммунной систем.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ранее в мае фиксировали следующие загрязнения

Седьмого мая в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,8 ПДК,

в 19:00 концентрация изопропилбензола составила 2,6 ПДК.

Шестого мая в 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 1,2 ПДК.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.