В Башкортостане загорелся полигон ТБО

В Краснокамском районе, в 2,5 км от населенного пункта Енактаево произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов.

Площадь пожара – 600 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано, сейчас тлеющие очаги засыпают грунтом.

В тушении задействованы шесть огнеборцев и три единицы техники, также привлечена тяжелая техника: три самосвала, два бульдозера и один погрузчик.

Для отбора проб воздуха к месту направлена лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС.