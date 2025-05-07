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В Башкортостане загорелся полигон ТБО

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан предупреждает о крупном пожаре, у которого могут быть серьезные экологические последствия.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

В Краснокамском районе, в 2,5 км от населенного пункта Енактаево произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов.

Площадь пожара – 600 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано, сейчас тлеющие очаги засыпают грунтом.

В тушении задействованы шесть огнеборцев и три единицы техники, также привлечена тяжелая техника: три самосвала, два бульдозера и один погрузчик.

Для отбора проб воздуха к месту направлена лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС.

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