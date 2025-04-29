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Экология

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В Башкортостане в 2025 году восстановят 16 тыс. га леса

Каждую весну и осень в Башкортостане сажают деревья, чтобы компенсировать вырубки и потери от природных пожаров.

Ежегодно объемы высаживаемого леса превышают объемы потерянного – об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

«Это наша принципиальная позиция – мы договорились высаживать больше, чем забираем у природы или теряем по другим причинам, в том числе из-за пожаров. Последние шесть лет баланс в нашу пользу – в среднем + 12,5% в год.

Только в 2024 году восстановили лес на площади 16 тысяч га. Такой же объем запланировали и на 2025-й. А всего с 2019 года мы провели работы на площади 93 тысячи га. В том числе создали новые леса там, где их никогда не было, посадив для этого 160 млн (!) саженцев. Это огромные цифры», – написал Хабиров в соцсетях.

Восстановление леса идет на территории лесного фонда по всему региону. В нем задействованы все лесхозы, все арендаторы лесных участков.

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