В Уфе зафиксировали повышенную запыленность воздуха

Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе за была превышена:

22 апреля, 13.00, ПНЗ №12 (Мира, 11) – 1,2 ПДК,

ПНЗ №23 (Злобина, 11) – 1,8 ПДК.

Ранее в апреле фиксировали следующие загрязнения

11 апреля в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК;

в 13.00 там же концентрация сероводорода составила 2,6 ПДК,

концентрация изопропилбензола составила 1,4 ПДК;

в это же время на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация сероводорода составила 2,1 ПДК,

на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация сероводорода составила 2,3 ПДК.

10 апреля в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,7 ПДК.

Третьего апреля в 3.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,3 ПДК;

в 19.00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,4 ПДК.

Второго апреля в течение всего дня на ПНЗ №2 (Свободы, 44), №5 (проспект Октября, 141), №12 (Мира, 11), №14 (Ульяновых, 57) и №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составляла от 1,1 до 1,7 ПДК.

Первого апреля в течение всего дня на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) и №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составляла от 1,3 до 1,5 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.