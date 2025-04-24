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В Башкортостане фирма присвоила 78 млн рублей при реализации нацпроекта

Природоохранная прокуратура Башкортостана провела проверку исполнения требований бюджетного законодательства.

В декабре 2022 года между Минэкологии Башкортостана и ООО «Строительная фирма – 15 БНЗС» был заключен госконтракт на сумму более 500 млн рублей на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в черте Сибая.

Подрядчик предоставил сфальсифицированные документы о приобретении и использовании при проведении работ материалов, необходимых для ликвидации свалки, в результате чего государство возместило ему более 78 млн рублей затрат.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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