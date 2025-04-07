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В Башкортостане с начала года произошло 70 природных пожаров

ГУ МЧС России по республике Башкортостан отчиталось о ситуации по природным пожарам в регионе на седьмое апреля 2025 года.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 70 природных пожаров на общей площади 692,5 га.

Только за последние сутки произошло семь возгораний сухой растительности на площади 3,3 га в Стерлитамакском, Федоровском, Кугарчинском и Абзелиловском районах.

Все пожары были ликвидированы, пострадавших нет.

МЧС Башкортостана напоминает:

– нельзя жечь сухую траву, особенно если на улице ветер;

– нельзя бросать горящие спички и окурки;

– место для костра должно быть специально предназначено для этого, важно иметь под рукой огнетушитель, воду или землю.

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