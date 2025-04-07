В Башкортостане с начала года произошло 70 природных пожаров

ГУ МЧС России по республике Башкортостан отчиталось о ситуации по природным пожарам в регионе на седьмое апреля 2025 года.
Фото: МЧС России
Всего с начала года в регионе зарегистрировано 70 природных пожаров на общей площади 692,5 га.
Только за последние сутки произошло семь возгораний сухой растительности на площади 3,3 га в Стерлитамакском, Федоровском, Кугарчинском и Абзелиловском районах.
Все пожары были ликвидированы, пострадавших нет.
МЧС Башкортостана напоминает:
– нельзя жечь сухую траву, особенно если на улице ветер;
– нельзя бросать горящие спички и окурки;
– место для костра должно быть специально предназначено для этого, важно иметь под рукой огнетушитель, воду или землю.
Комментарии (0)