В Уфе зафиксирован выброс изопропилбензола в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали вчера, третьего апреля.

В 3.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,3 ПДК;

в 19.00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,4 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ранее в апреле фиксировали следующие загрязнения.

Второго апреля в течение всего дня на ПНЗ №2 (Свободы, 44), №5 (проспект Октября, 141), №12 (Мира, 11), №14 (Ульяновых, 57) и №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составляла от 1,1 до 1,7 ПДК.

Первого апреля в течение всего дня на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) и №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составляла от 1,3 до 1,5 ПДК.