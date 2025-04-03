В Башкортостане с начала года произошел 51 природный пожар

ГУ МЧС России по республике Башкортостан отчиталось о ситуации по природным пожарам в регионе на третье апреля 2025 года.
Фото: ГУ МЧС России по республике Башкортостан
Всего с начала года в регионе зарегистрирован 51 природный пожар на общей площади 71,55 га.
Только за последние сутки произошло 17 возгораний сухой растительности на площади 25,5 га, в том числе в Стерлитамаке и Кумертау.
Все пожары были ликвидированы, пострадавших нет.
МЧС Башкортостана напоминает:
– нельзя жечь сухую траву, особенно если на улице ветер;
– нельзя бросать горящие спички и окурки;
– место для костра должно быть специально предназначено для этого, важно иметь под рукой огнетушитель, воду или землю.
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