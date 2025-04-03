В Башкортостане с начала года произошел 51 природный пожар

Всего с начала года в регионе зарегистрирован 51 природный пожар на общей площади 71,55 га.

Только за последние сутки произошло 17 возгораний сухой растительности на площади 25,5 га, в том числе в Стерлитамаке и Кумертау.

Все пожары были ликвидированы, пострадавших нет.

МЧС Башкортостана напоминает:

– нельзя жечь сухую траву, особенно если на улице ветер;

– нельзя бросать горящие спички и окурки;

– место для костра должно быть специально предназначено для этого, важно иметь под рукой огнетушитель, воду или землю.