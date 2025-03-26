Башгидромет сообщает о повышенной запыленности воздуха в Уфе

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о зарегистрированных фактах превышения ПДК пыли в воздухе в разных точках Уфы.
Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе за была превышена:
24 марта, 19.00, ПНЗ №17 (Гафури, 101) – 3,6 ПДК;
21 марта, 19.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – 1,1 ПДК;
Ранее в марте фиксировали выбросы:
11 марта в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,8 ПДК;
четвертого марта в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация хлорида водорода составила 1 ПДК.
Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.
Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.
Комментарии (0)