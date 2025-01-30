В Башкортостане прокуратура обязала нефтяную компанию рекультивировать загрязненную землю

В ходе проверки выяснилось, что из-за ненадлежащего содержания эксплуатируемых трубопроводов на территории Калтасинского района зафиксировано несколько утечек разлива нефтегазожидкостной смеси, загрязнившей землю. Рекультивацию компания при этом не проводила.

Прокуратура через суд привлекла руководство ООО «Башнефть-Добыча» к административной ответственности по статьям о порче земель и невыполнении обязанностей по рекультивации земель, его оштрафовали на 80 тыс. рублей.

Также прокуратура потребовала обязать организацию разработать проект рекультивации и провести соответствующие работы. Суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил их.