Куда в Уфе сдать елку на переработку?

Каждый уфимец может дать елке вторую жизнь: для этого нужно сдать ее для дальнейшей переработки в специальный промаркированный контейнер, которые будут устанавливать 18, 19, 25 и 29 января.

– Демский район: Магистральная, 2А, Столярова, 2 (микрорайон «Яркий»);

– Калининский район: Мушникова, 11, Гвардейская, 58/1;

– Октябрьский район: Гагарина, 10/2, а также возле лайфстайл-центра «Башкирия»;

– Орджоникидзевский район: на Колхозном рынке возле домов №50-61 по Кольцевой, сквер «4 сезона»;

– Советский район: Губайдуллина, 6 (перед ТК «Аркада»);

– Ленинский район: сквер «Цветок курая» (пересечение улиц Рижской и Малой Лесозаводской), микрорайон «Сосны» (между домами по Тальковой, 33 и Бану Валеевой, 5).

Перед сдачей дерево просят очистить от крестовин, упаковки и украшений.