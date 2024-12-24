В Башкортостане ликвидируют все несанкционированные свалки

По словам главы правительства, за это время:

– наладили планово-регулярный вывоз твердых коммунальных отходов со всех населенных пунктов численностью от 15 человек;

– внедрили систему мониторинга качества оказания услуги;

– в четыре раза увеличили число мест накопления отходов (с 8992 до 37177);

– количество контейнеров довели до 90 тыс. единиц (с 21 252).

Однако остался еще ряд нерешенных вопросов. В планах на 20225 года – нарастить число обустроенных площадок для ТКО, докупить порядка 21 тыс. контейнеров, ликвидировать последние 29 несанкционированных свалок (из 3239).

К 2030 году республика должна достичь стопроцентной сортировки отходов.