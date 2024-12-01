В Уфе зафиксирован выброс двух вредных веществ в воздух

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировали в четверг, 28 ноября.
В 13.00 – превышения по пыли:
ПНЗ №17 (Гафури, 101) – 1,4 ПДК;
ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – 1,1 ПДК;
ПНЗ №23 (Злобина, 11) – 4,1 ПДК.
В 19.00 – превышения по пыли:
ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) – 2,6 ПДК;
ПНЗ №17 (Гафури, 101) – 1,6 ПДК;
ПНЗ №23 (Злобина, 11) – 2,1 ПДК.
В 19.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК,
на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 1,4 ПДК.
Ранее в ноябре зафиксировали загрязнения:
27 ноября в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,8 ПДК,
концентрация хлорида водорода составила 2,2 ПДК.
26 ноября в 7.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 1,4 ПДК,
на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК;
в 13.00 зафиксирована повышенная запыленность:
ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – 2,4 ПДК;
ПНЗ №12 (Мира, 11) – 1,1 ПДК;
ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) – 1,5 ПДК;
ПНЗ №17 (Гафури, 101) – 1,1 ПДК;
ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – 1,6 ПДК;
ПНЗ №23 (Злобина, 11) – 3,1 ПДК;
в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК;
в 19.00 зафиксирована повышенная запыленность:
ПНЗ №12 (Мира, 11) – 1,1 ПДК;
ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) – 1,1 ПДК;
ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) – 3,4 ПДК;
ПНЗ №17 (Гафури, 101) – 2,2 ПДК;
ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – 1,3 ПДК;
ПНЗ №23 (Злобина, 11) – 4,9 ПДК;
в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 9,7 ПДК,
на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация изопропилбензола составила 3,1 ПДК.
25 ноября в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 3 ПДК,
в 19.00 там же концентрация пыли составила 5,2 ПДК;
в 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация изопропилбензола составила 1,3 ПДК,
в 19.00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,6 ПДК.
Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.
Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.
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