Башкортостан лидирует по количеству ликвидированных несанкционированных свалок

Всего по стране в прошлом году зафиксировали 10,3 тыс. свалок – это минимальное значение за пятилетнюю историю наблюдений. Число стихийных мест размещения отходов уменьшается второй год подряд.

Антилидером по количеству свалок стала Астраханская область – там по итогам 2023 года фиксировалось 977 таких объектов. Далее следуют Бурятия (853), Оренбургская область (793), Башкортостан (418) и Красноярский край (381).

При этом Башкортостан лидирует в рейтинге регионов с наибольшим сокращением количества несанкционированных свалок: в прошлом году ликвидировали 483 таких объекта.