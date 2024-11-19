Башкортостан лидирует по количеству ликвидированных несанкционированных свалок

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора подвела статистику по нелегальным свалкам в России за 2023 год.
Всего по стране в прошлом году зафиксировали 10,3 тыс. свалок – это минимальное значение за пятилетнюю историю наблюдений. Число стихийных мест размещения отходов уменьшается второй год подряд.
Антилидером по количеству свалок стала Астраханская область – там по итогам 2023 года фиксировалось 977 таких объектов. Далее следуют Бурятия (853), Оренбургская область (793), Башкортостан (418) и Красноярский край (381).
При этом Башкортостан лидирует в рейтинге регионов с наибольшим сокращением количества несанкционированных свалок: в прошлом году ликвидировали 483 таких объекта.
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