В Башкортостане начнут проводить регулярные рейды

Парламент Башкортостана планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон «Об особо охраняемых природных территориях».
Законопроект устанавливает возможность осуществления постоянных рейдов на особо охраняемых природных территориях.
«Это важно, поскольку многие заповедные территории обширны и труднодоступны. Чтобы их контролировать, требуется время и зачастую многодневное присутствие.
С принятием закона инспекторы смогут в любое время отправляться в рейды, чтобы следить за порядком, предупреждать, выявлять и пресекать нарушения природоохранного режима
Они смогут беспрепятственно проверять документы и при необходимости досматривать транспортные средства. У инспекторов будет больше полномочий, и в целом контроль станет эффективнее», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.
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