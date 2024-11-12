В Башкортостане начнут проводить регулярные рейды

Законопроект устанавливает возможность осуществления постоянных рейдов на особо охраняемых природных территориях.

«Это важно, поскольку многие заповедные территории обширны и труднодоступны. Чтобы их контролировать, требуется время и зачастую многодневное присутствие.

С принятием закона инспекторы смогут в любое время отправляться в рейды, чтобы следить за порядком, предупреждать, выявлять и пресекать нарушения природоохранного режима

Они смогут беспрепятственно проверять документы и при необходимости досматривать транспортные средства. У инспекторов будет больше полномочий, и в целом контроль станет эффективнее», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.