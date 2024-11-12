18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В Башкортостане начнут проводить регулярные рейды

Парламент Башкортостана планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон «Об особо охраняемых природных территориях».

Законопроект устанавливает возможность осуществления постоянных рейдов на особо охраняемых природных территориях.

«Это важно, поскольку многие заповедные территории обширны и труднодоступны. Чтобы их контролировать, требуется время и зачастую многодневное присутствие.

С принятием закона инспекторы смогут в любое время отправляться в рейды, чтобы следить за порядком, предупреждать, выявлять и пресекать нарушения природоохранного режима

Они смогут беспрепятственно проверять документы и при необходимости досматривать транспортные средства. У инспекторов будет больше полномочий, и в целом контроль станет эффективнее», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: