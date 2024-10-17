Жители Башкортостана меньше всех в стране генерируют бытовой мусор

В прошлом году максимальный объем бытового мусора приходился на Магаданскую область – 646,3 кг в среднем на жителя. На втором месте с небольшим отрывом оказалась Адыгея (605,8 кг на жителя), далее следует Новгородская область (501,7 кг).

Башкортостан возглавил рейтинг наиболее благополучных в этом плане регионов: в 2023 году жители республики сгенерировали в среднем 238,5 кг мусора на душу населения.

При этом Башкортостан, как один из самых многонаселенных регионов, входит в антирейтинг по доле в общем объеме сгенерированных страной бытовых отходов: 2,1% такого мусора производится здесь.

Лидируют по этому Москва и московская область, суммарно генерируя 18,9% от общего количества бытового мусора.