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Экология

В Уфе ПДК хлорида водорода в воздухе была превышена в 9,4 раза

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередном факте загрязнения воздуха в Уфе.

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали в понедельник, 14 октября.

В 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 9,4 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Это первый выброс, зарегистрированный в октябре 2024 года. Третьего октября зафиксировали повышенную запыленность (1,2 ПДК).

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