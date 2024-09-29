В уфимском воздухе ПДК сероводорода была превышена в 3,9 раза

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередном факте загрязнения воздуха в Уфе.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано в четверг, 26 сентября.
В 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 3,9 ПДК.
Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.
Ранее в сентябре фиксировали выбросы:
20 сентября в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,8 ПДК.
19 сентября в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 9,6 ПДК.
10 сентября в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,9 ПДК.
Пятого сентября в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,4 ПДК.
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